Política 23-05-2025

Diputada Labra (Ind-RN) apoya carta de colonos de Ex Colonia Dignidad sobre expropiaciones



La diputada por el distrito Maule Sur, Paula Labra (Ind-RN), respaldó la carta que colonos de Ex Colonia Dignidad, enviaron al Presidente de la República, Gabriel Boric, respecto del anuncio de expropiaciones para levantar un Sitio de Memoria.

La parlamentaria señaló que la carta de los colonos al Presidente (Gabriel) Boric es muy elocuente y a la vez emotiva. Dejan muy en claro que no se ponen a establecer un sitio de memoria. No obstante, este gobierno los revictimiza, persistiendo en el absurdo de la expropiación, la cual dejará a las familias sin hogar y cientos de trabajadores sin su fuente de ingresos”.

Labra agregó que antes de tomar una decisión tan importante desde su escritorio, el Presidente tiene el deber político y humanitario de ir a Villa Baviera. Seguiremos trabajando para que no se lleve a cabo esta expropiación, otro gusto ideológico de Gabriel Boric con plata de todos los chilenos, como la ilegal compra de la casa de Allende”.