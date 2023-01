Política 13-01-2023

Diputada Labra (IND-RN) en solicitud de comisión investigadora por caso “indultos”



La Diputada por el Maule Sur, Paula Labra (IND-RN), se sumó a la presentación con apoyo transversal de una solicitud de Comisión Especial Investigadora por los polémicos 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric el pasado 30 de diciembre.

La parlamentaria señaló que “es imperante que investiguemos de principio a fin todas las ‘desprolijidades’ del gobierno respecto a los indultos, la situación es inaceptable y una falta de respeto a la grave situación de inseguridad que vive el país y a sus víctimas”.

Los parlamentarios de RN, estuvieron acompañados por diputados y diputadas de la UDI, Evópoli, ex PDG, entre otros, quienes firmaron la solicitud.

Precisaron, además, que esta solicitud fue apoyada por congresistas desde el Partido Republicanos hasta independientes, ex DC y ex PDG.