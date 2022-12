Política 29-12-2022

Diputada Labra (IND-RN) pide citar a la Ministra de Salud tras rectificación de cifras covid

El Ministerio de Salud (MINSAL) informó con fechas 24, 25 y 26 de diciembre cifras de casos reportados de Covid-19 a la baja, reconociendo más tarde -mediante un tweet de dicha cartera-, que los números entregados eran correctos pero no así su interpretación.

Pero las cifras en realidad reportaban los contagios al alza: sábado y domingo con un alza del 12% en ambos días, y lunes de un 11%.

Frente a esta situación, la diputada Paula Labra (Ind-RN) ex seremi de salud, solicitó de inmediato al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino citar a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, para que exponga respecto de esta situación en medio la disminución de las medidas de control sanitario ante el virus SARS-CoV-2, producto de – en su momento – la positiva inmunización de la población.

También la parlamentaria por el distrito Maule Sur, solicitó la presencia del jefe del departamento de Estadísticas e Información de Salud, Jorge Pacheco.

La diputada Labra no sólo desea conocer el detalle de la errónea interpretación de los datos, sino el impacto que esta mala interpretación puede ocasionar en la comunicación de riesgo, entre otros datos.