Política 02-02-2023

DIPUTADA LABRA (IND-RN) PIDIÓ INFORME SOBRE CONTRATACIÓN DE EX MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL AL MINSAL.



Tras conocerse que la ex ministra de Desarrollo Social del Gobierno del Presidente Boric, Jeanette Vega, se habría incorporado al Ministerio de Salud para formar parte del comité asesor y trabajar desde ahí en la reforma de salud, la parlamentaria por la región de Maule, Paula Labra (IND-RN), pidió información al MINSAL sobre la mencionada contratación.

La legisladora, mediante oficio a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera Sanhueza, pidió información respecto a la situación contractual de la ex ministra Vega, así como también sobre las actividades que desarrolla y “de estar contratada en calidad de honorarios, se envíe – de corresponder – los términos de referencia y de los informes presentados en el desarrollo de sus funciones”, según señala el oficio enviado por la parlamentaria.

Así también, la diputada Labra solicitó que se informe el estado de avance de la elaboración de la reforma de salud, la que está a cargo del doctor Bernardo Martorell desde septiembre del año pasado, y -según el oficio- pide que se establezca “una fecha tentativa para su tramitación en el Congreso Nacional, de ser parte del comité asesor para apoyar desde ahí y trabajar en la reforma de salud”.

Cabe destacar que la ex secretaria de estado, Jeannette Vega renunció al ministerio de Desarrollo Social el 25 de agosto del 2022, a raíz de un llamado que habría realizado una de sus asesoras al fundador de la CAM, Héctor Llaitul.