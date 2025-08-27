Política 27-08-2025

Diputada Labra (Ind-RN) valora salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura



La diputada por el Maule Sur, Paula Labra (Ind-RN), valoró la salida de Esteban Valenzuela desde el Ministerio de Agricultura y espera conocer los lineamientos de trabajo de la nueva titular de esa cartera, Ignacia Fernández.

La parlamentaria indicó que “es un ministro de agricultura, que debió salir mucho tiempo atrás, no por una pataleta política del Presidente Boric, sino por una gestión que no será recordada por nuestros agricultores”.

Agregó que “es incomprensible dónde están las prioridades del Presidente Boric, para dirigir el país y bienestar de los chilenos”.

Finalizó indicando que “he solicitado a la Diputada Naveillán, presidenta de la comisión de Agricultura, que cite con urgencia a la nueva Ministra, Ignacia Fernández, para conocer qué medidas inmediatas y concretas se tomarán para enfrentar los focos activos de la mosca de la fruta”.

