Política 25-02-2023

Diputada Labra (IND-RN) y parlamentarios RN piden explicaciones al gobierno por retraso en ejecución presupuestaria de $7 mil millones para incendios forestales

Espera que el gobierno ofrezca explicaciones de forma urgente ya que "hemos sido testigos de una situación muy compleja para la ciudadanía".





La Diputada por la región de Maule Sur, Paula Labra (IND-RN), junto a sus pares de RN liderados por Frank Sauerbaum (Región de Ñuble), pidieron a las autoridades -mediante oficio- informar “si ha existido subejecución de los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2022 para el Programa Manejo del Fuego que implementa la Corporación Nacional Forestal”, ya que no se habrían utilizado $7.670.433.000.



Asimismo, el texto dirigido a los titulares de los ministerios de Interior y Seguridad Pública, además de Hacienda y Agricultura, pide se explique “el retraso de 1 mes en el cumplimiento de la obligación que tiene la misma Corporación de informar al Congreso Nacional acerca de la implementación de los programas particulares de prevención de incendios forestales y de la Campaña de Prevención de Incendios Forestales, obligación exigida por la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2023".



Respecto a lo anterior, la diputada Labra señaló que: “Si aquí hay errores de esta magnitud, me parece muy preocupante. Aquí no se usaron 7.000 millones de pesos. No fueron ejecutados para la lucha contra los incendios que han afectado a gran escala a nuestras regiones, a nuestros vecinos, partidas presupuestarias que -en teoría- estaban preparadas desde antes que los incendios se produjeran, hemos sido testigos de una situación muy compleja para la ciudadanía, espero sinceramente que haya una explicación muy clara para esto”.



Asimismo, la legisladora señaló además que: “en el texto del oficio que enviamos a las autoridades, hemos solicitado información adicional respecto a los informes que habrían permitido evaluar la ejecución presupuestaria, y que se pidieron desde el Congreso, ya que llegaron un mes tarde respecto a lo que se había estipulado en un principio”.



El presupuesto 2023 contempló $90 mil millones para el mencionado programa Manejo del Fuego de CONAF, aumentando en un 149% respecto al presupuesto del año 2022.



Finalmente, la parlamentaria señaló que “dada la situación histórica que tenemos con los incendios en Chile, y el aumento de la delincuencia que también incide, además del calor, espero que el gobierno realmente implemente un plan adecuado para la próxima temporada, que en general estemos mucho mejor preparados y coordinados para enfrentar estas situaciones que afectan la vida y seguridad de las familias, y los recursos forestales de por sí, escasos ”.