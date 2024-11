Política 21-11-2024

Diputada Labra interpone querella por secuestro agravado en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve

La diputada Paula Labra, llegó hasta el 7° Juzgado de Garantía de Santiago para interponer una querella por el delito de secuestro calificado en contra del ex subsecretario del interior Manuel Monsalve.

Esta acción judicial busca sumar un nuevo delito al de violación y abuso sexual, por los que hoy Monsalve se encuentra siendo objeto de una investigación y por los cuales se le aplicó la medida cautelar de prisión preventiva.

“Es totalmente desgarrador ver lo que ha vivido y lo que está sufriendo la víctima. Hasta ahora se han imputado dos delitos, abuso sexual y violación. Pero creemos que hay un agravante en la conducta de Monsalve”, comenzó señalando Labra.

Al mismo tiempo agregó que en base a los antecedentes como el registro de cámaras de tránsito y la declaración del taxista, se puede concluir que el ex subsecretario se aprovechó de la víctima, lo que derivó a que forzosamente ella fuera llevada al hotel. “Hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima", precisó la diputada.

Labra, que estuvo acompañada por sus pares Camila Flores y Flor Weisse, también apuntó sus críticas hacia el manejo que ha tenido el gobierno. "Como diputadas no podemos quedarnos de brazos cruzados, sobre todo cuando hemos visto un gobierno, desde el Presidente Boric hasta la ministra Orellana, que no han dado señales contundentes de protección a la víctima. Hemos visto que hubo un verdadero pacto de silencio. Estamos hablando de un ex subsecretario del interior, una persona poderosa que utilizó las redes propias del cargo para encubrir el caso”.

Por último, la querella le imputa además a la ministra del Interior, Carolina Tohá, los delitos de obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia.