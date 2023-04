Política 20-04-2023

Diputada Labra pide sesión especial por crisis de Isapres y emplaza al gobierno a “no jugar con la salud de los chilenos”

“Quiero hacer un llamado al Presidente, no se puede jugar con la salud de todos los chilenos”, afirmó la diputada Paula Labra cuando solicitó, en representación de la bancada RN, una Sesión Especial de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar la crisis de las Isapres, instancia a la que deberán asistir la Ministra de Salud Ximena Aguilera, y el Superintendente de Salud, Víctor Torres.

La diputada Labra explicó que “el Gobierno se comprometió a fines de marzo a presentar una ley corta para resolver los efectos de una crisis de las Isapres. Hasta la fecha, aún no han presentado proyecto alguno. Es más, no han sido capaces de resolver esta crisis por problemas ideológicos y por disputas internas entre sus dos almas”.

La parlamentaria recordó que en noviembre pasado, la Corte Suprema falló en favor de los chilenos obligando a las Isapres a devolver los cobros excesivos y a fijar una tabla de factores para sus afiliados.

“El Ejecutivo está esperando que quiebre el sistema de Isapres, perjudicando no solo a los más de 3 millones de beneficiarios y pacientes, sino que a los 19 millones de chilenos que colapsarían el sistema público de Fonasa, que sabemos que actualmente no puede entregar una salud oportuna y de calidad”, agregó la diputada Labra, quien recalcó que “hemos solicitado una sesión especial para que la Ministra de Salud y el superintendente de Salud den explicaciones, se pongan de acuerdo y presentan las medidas necesarias en el corto plazo para evitar el colapso del sistema de Salud”, sesión que deberá realizarse durante las próximas semanas.