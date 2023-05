Política 11-05-2023

Diputada Labra por ley corta de Isapres: “el gobierno está jugando con la salud de los chilenos al poner en jaque a Fonasa ante una eventual quiebra de las Isapres”

Un enérgico llamado al Gobierno a no seguir jugando con la salud de los chilenos realizó la diputada Paula Labra tras conocer los detalles de la ley corta de Isapres que presentó el Ejecutivo, y que busca dar solución al fallo de la Corte Suprema que obliga a las Isapres a devolver los cobros excesivos y definir una tabla de factores para sus afiliados, para lo cual estableció un plazo con fecha 30 de mayo.

“Es urgente que el Gobierno pida a la Corte Suprema una extensión de plazo, no es responsable que le esté traspasando la carga de resolver la crisis de salud al Congreso, a través de una ley corta que debemos aprobar en 20 días”, dijo la diputada Labra.

La parlamentaria por el Maule recalcó que “necesitamos que esta ley sea correctamente tramitada, ya que es necesario fortalecer el sistema de salud público, otorgar un correcto balance para que el correcto funcionamiento del sistema de salud privado, ya que de no cumplir con el fallo de la Suprema las Isapres podrían quebrar con la consiguiente consecuencia de que colapse Fonasa y, de esa forma, la salud de millones de chilenos se vea perjudicada”.

A juicio de la diputada Labra “el gobierno está jugando con la salud de los chilenos al poner en jaque a Fonasa ante una eventual quiebra de las Isapres. Por eso le exigimos al gobierno solicitar una extensión de plazo a la Suprema”.

Con todo, la parlamentaria recalcó que espera que todos estos temas queden totalmente claros en la sesión especial que realizará la Cámara de Diputadas y Diputados el 30 de mayo, fecha en que se cumple el plazo establecido por la Corte Suprema, oportunidad en la que deberá comparecer en Sala la ministra de Salud Ximena Aguilera junto al Superintendente de la cartera, Víctor Torres.