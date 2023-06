Política 22-06-2023

Diputada Labra presenta reforma constitucional para eliminar dieta vitalicia de ex Presidentes de la República

La diputada Paula Labra junto a Leonidas Romero presentaron una reforma constitucional para eliminar la dieta vitalicia que hoy reciben mensualmente los ex Presidentes de la República Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, y que asciende mensualmente a cerca de $20 millones.

“La pensión vitalicia de los ex Presidentes no es justa para la ciudadanía, implica recursos fiscales que podrían ser mejor destinados a urgencias sociales”, afirmó la diputada Labra, quien recalcó que “Muchos chilenos se esfuerzan por aportar al país durante toda su vida en distintos roles y no reciben ninguna retribución. Los ex Presidentes continúan su vida trabajando para su patrimonio personal, por lo tanto, el bolsillo de los chilenos no puede seguir pagando la vida de los exmandatarios”.

La Parlamentaria por el Maule explicó que los recursos que el Estado destina a los ex Presidentes pueden servir para financiar, por ejemplo, más de 3.500 PGU en un año, y enfatizó que mantener el actual mecanismo “no aporta a resolver urgencias sociales, ni al desarrollo económico del país. No se justifica en razón de las funciones que realizan ex post a su mandato”.

La diputada Labra comentó que pedirán que el Gobierno patrocine esta iniciativa de tal forma que pueda ser aprobada por el Congreso de manera expedita.