Política 04-01-2023

Diputada Labra (RN-IND) oficia a subsecretaría de la mujer por medidas aplicadas a víctimas de femicidio



En el último tiempo han ocurrido graves hechos atentatorios en contra de la integridad de mujeres en el país y en la región del Maule . El caso más reciente fue el pasado 28 de diciembre, en la comuna de Retiro, donde se conoció la muerte de una madre y una hija, ex suegra y ex esposa del asesino, quien entró al domicilio de las mujeres y les disparó a quemarropa.

Por esta razón, los diputados del Maule, Paula Labra (Ind-RN) y Jorge Guzmán (Evópoli), pidieron mediante oficio a las autoridades del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que informen sobre la existencia de denuncias realizadas por parte de familiares y las víctimas individualizadas, en relación con hechos de violencia intrafamiliar, solicitando además se dé cuenta de las acciones que ha llevado la institución desde el momento de tomar conocimiento de dichas denuncias.

La diputada Paula Labra, explicó que: “La pandemia ha dejado muchas heridas sicológicas en las personas y nuestra sociedad está cansada, con mucho estrés, es importante que el estado se haga cargo de la salud mental de los chilenos y trabajar aún más en aspectos preventivos, para evitar así que este tipo de situaciones sigan pasando, no podemos permitir más muertes de mujeres, que además son madres de hijos abandonados, y muchas de ellas llevaban hogares que hoy quedan completamente destrozados”.