Política 17-05-2023

Diputada Mercedes Bulnes sobre ley de isapres: “no me parece correcto perdonazo a Isapres”

“No me parece correcto un perdonazo a las Isapres respecto a los dineros que la Corte Suprema ordenó que devolvieran a sus afiliados. Las Isapres estaban conscientes de que estaban cobrando dineros que no tenían derecho a cobrar y la sentencia lo declaró así”. Este fue el análisis de la diputada por el Maule Norte, Mercedes Bulnes (Ind), en medio del debate por la Ley Corta de Isapres.

Agregó que “pero aún antes de que se dictara esa sentencia, las Isapres lo sabían, y eso me consta. Entonces, no pueden ahora intentar que se les perdonen deudas que tienen, menos en circunstancias que repartieron utilidades a sus socios por miles de millones de pesos. No pueden a pretexto de una crisis, dejar de devolverse lo que se debe, porque cualquier persona sabe que cuando debe, tiene que pagar.”