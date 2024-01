Política 31-01-2024

Diputada Paula Labra (Ind RN) pide al Gobierno extender la cobertura del Plan Cosecha Segura a Maule y O Higgins



La diputada Paula Labra (Independiente RN), impulsó iniciativa para solicitar al Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que se realicen las coordinaciones con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para extender la cobertura territorial del Plan Cosecha Segura a las regiones de Maule y O Higgins, y así resguardar la vida de los trabajadores y sus familias, sumado a sus pares de la bancada RN, Carla Morales, Hugo Rey, Diego Schalper y Benjamín Moreno (Republicano),



Llamado que surge luego de que, en Malloa, Región de O Higgins, dos agricultores fueran brutalmente asesinados, y el hijo de uno de ellos herido, durante un asalto a mano armada cuando regresaban de vender sus productos. Hay 4 venezolanos imputados por el caso, quienes fueron detenidos por Carabineros tras una persecución que incluyó un helicóptero institucional.



En el documento, señalan que “existen regiones en nuestro país, específicamente aquellas de la zona agrícola que se encuentran actualmente bajo Estado de Excepción Constitucional (Araucanía y Biobío) donde se han venido aplicando hace algunos años el denominado “Plan Cosecha Segura”, para brindar protección a los agricultores, resguardándolo en los procesos de cosecha a modo de no tan solo asegurar su seguridad personal sino que también para resguardar la capacidad productiva que tienen los suelos”.



La diputada por el distrito 18 de Maule, Paula Labra, explicó que “el Gobierno hace rato está al debe con los agricultores y es momento que se tome en serio la importancia de la agricultura en Chile. Por eso, le hemos pedido que se tomen medidas concretas y no sean sólo palabras de buena crianza. Nuestros agricultores actualmente no tan solo están poniendo sus vidas en riesgo, sino también se pone en riesgo la seguridad alimentaria. Debemos resguardar con urgencia la infraestructura crítica en la cadena de abastecimiento, como los terminales hortícolas y las carreteras”.



También por Maule pero por el distrito 17, el diputado Hugo Rey dijo que “el fallecimiento de dos agricultores en Malloa no es algo excepcional de la violencia que se está viviendo hoy día en el mundo rural, en el mundo campesino. Esto es lamentable y nosotros tenemos que asegurar y darle espacio a todos nuestros agricultores para que puedan cosechar los productos que llegan a los hogares de gran parte del país. La zona central es el corazón agrícola de Chile y necesitamos cuidarlo y por tanto le exigimos al Presidente de la República, a la Ministra de Interior, que tomen todas las medidas justamente para resguardar el trabajo, la tranquilidad y la forma de vida que hoy día tiene el mundo agrícola que lamentablemente se está viendo vulnerado con estos hechos de violencia”.