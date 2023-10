Política 19-10-2023

Diputada Paula Labra presenta proyecto para declarar el 18 de octubre como “Día Nacional contra el Vandalismo y la Violencia Social”



Las diputada Paula Labra (IND-RN), en compañía de Chiara Barchiesi (Republicanos) y Flor Weisse (UDI), presentaron este miércoles un proyecto de ley para declarar oficialmente el 18 de octubre como el "Día Nacional Contra el Vandalismo y la Violencia Social Como Forma de Manifestación".

En el marco del cuarto aniversario del denominado “estallido social” que trajo consigo violentas manifestaciones a lo largo de todo el país, la diputada Labra señaló que "Es importante que como chilenos demos una señal clara de que no estamos del lado de los vándalos y que transformemos oficialmente el 18 de octubre en un día de condena irrestricta a la violencia social".

Al mismo tiempo, la parlamentaria representante del Maule agregó que "El llamado es a transformar una fecha que tanto daño le hizo a nuestra sociedad, en una enseñanza que nos sirva para recordar que las barricadas, los saqueos, la humillación como "el que baila pasa" y la destrucción, nunca serán una expresión válida que justifique ninguna causa".

En esa misma línea, la diputada Flor Weisse sostuvo que “Las legítimas demandas deben ser canalizadas de una forma en que no se afecte el resto del país. Por ello, proponemos que el 18 de octubre no solo sea recordado por los actos de vandalismo, sino que se genere conciencia a los chilenos y chilenas que el vandalismo y la violencia no son aceptables como método de acción política, que deben ser condenados por todos los sectores de la población, ya que atentan no solo contra la institucionalidad, sino especialmente contra la democracia".