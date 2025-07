Política 23-07-2025

Diputada Veloso (Ind) acusa maniobra política y evalúa querella por nota difamatoria en su contra

El pasado lunes 21 de julio, una nota periodística titulada Frente Amplio Maule impone disciplina territorial: Se afinan las cartas que disputarán la elección parlamentaria, fue difundida por diversos medios digitales y radiales como contenido pagado, siendo replicada de forma prácticamente íntegra a través de distintos portales de la Séptima Región.

Dicho producto, no obstante, contenía información falsa y comentarios injuriosos respecto a la diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso. Entre ellas, que ha sido objeto de reportajes por alta inasistencia al Congreso, no ha mostrado despliegue territorial y que tiene sellado un acuerdo electoral específico para las elecciones.

Ante ello, la parlamentaria desmintió cada una de las aseveraciones, acusando una maniobra política coordinada en su contra: Es habitual que en tiempos de elecciones los que tienen miedo inventen mentiras de las personas a las cuales le tienen miedo. Yo he sido víctima de eso, puesto que por una maniobra política se ha pagado prensa en todo el Maule Sur para instalar distintas falsedades respecto a mi persona, afirmó.

Por ende, la diputada Veloso anunció que junto a mi equipo de abogados, estamos evaluando la pronta presentación de una querella por injurias y calumnias contra todos aquellos que resulten responsables. No puede ser tan fácil manchar la honra de una persona trabajadora y de una persona que, más allá de cualquier cosa, se ha sacado la mugre durante estos años por representar con mucho honor a la región y a todo el Maule Sur.