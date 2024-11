Política 28-11-2024

Diputada Veloso (Ind-FA) analiza situación tras denuncia contra Presidente Gabriel Boric



La diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso (Ind-FA), analizó la situación tras la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric por supuesta difusión indebida de imágenes íntimas.

Indicó que “lo central respecto al caso que involucra al Presidente Boric, es que ya todos los antecedentes se encuentran en la Fiscalía y ese proceso judicial tendrá que desenvolverse conforme se desenvuelven el resto de los procesos judiciales en Chile. Pero no es menor relevar que conforme también a los antecedentes en los que estamos en conocimiento hoy día, que son estas decenas de correos, por ejemplo, que habría recibido el Presidente Boric por parte de la denunciante, lo que podría calificar incluso como una figura de acoso, es un antecedente bastante contundente respecto a la credibilidad o no de las declaraciones del presidente, quien también a través de un comunicado de prensa redactado en conjunto con su defensa, dejan clara su posición y que estos hechos serían absolutamente falsos”.

De paso, agregó que “la disposición del Presidente y del Gobierno, así como la disposición de quienes siempre hemos respetado las instituciones y a la Justicia, es que finalmente la Justicia es quien tiene la última palabra, lo cual no obsta a que podamos hoy día a lo menos tener la tranquilidad de que el Presidente Boric no habría realizado esas conductas y confiamos de esa forma en que la justicia será quien lo determinará”.