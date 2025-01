Política 07-01-2025

Diputada Veloso (Ind-FA) por despidos en Educación de Linares: “Las acciones del municipio son injustas e inhumanas”

La crisis en la Educación Pública de Linares continúa escalando. En las últimas comunicaciones entre el municipio y los dirigentes del área, la jefatura comunal anunció la desvinculación de 334 trabajadores, docentes y asistentes del sector. Esto, presuntamente para poder enfrentar la millonaria deuda previsional —de más de $1.380 millones— que sostiene la institución con los propios funcionarios.De acuerdo a miembros del área, esta decisión ya ha sido notificada por la administración del alcalde Mario Meza (ex RN) y deja desamparados a cientos de familias de la ciudad. Por lo mismo, la diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso, sostuvo una reunión el 3 de enero con dirigentes de la Federación de Liceos Municipales de Linares, el Gremio de Profesores de la comuna y otras organizaciones, a fin de buscar soluciones y que esta situación se revierta. “Acabo de tener una reunión con dirigentes de los trabajadores y trabajadoras de la Educación de la comuna de Linares –comenzó diciendo la parlamentaria— y me he puesto en conocimiento de una terrible situación: se ha notificado la no renovación de contrato a 334 trabajadores de la Educación, poniendo en duda la continuidad de sus empleos, pero también el servicio y la calidad del servicio de Educación que se va a brindar a todos los niños y niñas de Linares”, señaló la congresista. Más aún, y tras acordar con los dirigentes acciones como elevar la urgencia a la Subsecretaría de Educación, oficiar al propio Ministerio y fiscalizar los próximos movimientos del municipio