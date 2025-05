Política 03-05-2025

Diputada Veloso (Ind-FA) valora prisión preventiva para ex carabineros imputados por el crimen de Alexis Astorga.



Luego de que el Juzgado de Garantía de Linares otorgara la prisión preventiva a dos ex carabineros imputados por la muerte de Alexis Astorga, joven presuntamente asesinado en febrero de 2024 en medio de una detención por cinco carabineros de franco en Colbún, la diputada Consuelo Veloso (Ind-FA) valoró el avance en la investigación y volvió a condenar el abuso policial.

Más de un año después de la trágica muerte de Alexis Astorga, joven quien fuera cruel e injustificadamente asesinado por carabineros que lo habrían sometido al confundirlo con un ladrón, queda valorar esta formalización y avance en la indagatoria. No obstante, esperamos una mayor celeridad en el resto del proceso para entregar más certezas a la familia de la víctima, afirmó.

Veloso, quien en los primeros días después de la tragedia ofició tanto a Carabineros como al Ministerio del Interior para solicitar respuestas, complementó que los casos de abusos policiales de uniformados enlodan el trabajo que realiza toda la institución.

Ningún policía puede abusar de su posición para quitarle la vida o dañar a inocentes. Estos hechos, aunque deben seguir siendo investigados, claramente son intolerables y enlodan el trabajo de toda una institución. Me consta que Carabineros es una institución que busca cuidarnos, y, por ende, no puede ensuciarse con efectivos que son un peligro para la gente y que terminan siendo una cara visible que avergüenza a sus efectivos honrados, sostuvo.

Recordar que la familia de Alexis Astorga, joven de 33 años y quien tenía antecedentes psiquiátricos, denuncia un homicidio cometido por el grupo de cinco carabineros de civil que interceptaron a la víctima en la jornada del 18 de febrero de 2024, creyendo que se trataba de un delincuente que manipulaba un vehículo en la calle. Los entonces agentes lo habrían reducido y, de acuerdo al parte del Servicio Médico Legal, el joven habría muerto por asfixia mecánica.