Política 06-07-2025

Diputada Veloso (Ind-FA) valoró prisión preventiva para entrenador de vóleibol imputado por abusos a menores en Linares



La diputada por el Maule Sur, Consuelo Veloso (Ind-FA), valoró la prisión preventiva decretada por el Tribunal de Garantía de Linares, para entrenador de voleibol imputado por abusos a menores: "Esperamos que cuando termine el proceso, reciba una condena ejemplar".

Agregó que "enhorabuena vemos hoy día cómo por fin este sujeto tiene decretada la prisión preventiva. La prisión preventiva no es una condena, es una medida cautelar cuando alguien podría representar un riesgo para la investigación o para la sociedad. Y en ese sentido es lo que dijimos desde un comienzo. Este sujeto, yo me hago cargo con mis palabras, no es presuntamente un abusador y un violador. Lo es, efectivamente. Y en ese sentido se constituye como un verdadero riesgo para la sociedad, con una forma de operar reiterativa, con casos diversos, con un mismo modus operandi”.

“Queda clarísimo que si este sujeto no quedaba en prisión preventiva durante todo este tiempo podían convertirse muchas más niñas y adolescentes en víctimas”, sentenció.