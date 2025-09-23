Política 23-09-2025

Diputada Veloso (Ind-PR) exige soluciones para damnificados tras tornado en Linares

La Diputada por el Maule Sur, Consuelo Veloso (Ind-PR), confirmó que se encuentra coordinando con el Ejecutivo una serie de ayudas para los afectados de Linares. Entre ellas, la posibilidad de decretar emergencia comunal y la entrega de ayudas específicas.

Mi corazón está en Linares con las decenas de familias afectadas por el tornado de ayer. Habiendo perdido mi casa en el terremoto de 2010, conozco de cerca el terror y la angustia de enfrentar una catástrofe.

Por eso, desde ayer estamos trabajando en medidas concretas:

1) He solicitado al Ministerio del Interior que evalúe declarar Estado de Emergencia para la comuna, a fin de acelerar la entrega de ayudas y la ficha FIBE.

2) Exigiremos vía oficio un Bono de Emergencia para apoyar directamente a las familias afectadas.

3) La contención emocional también es importante. Pedimos formalmente que se disponga de apoyo psicológico para quienes lo necesiten.

Las catástrofes naturales nos han quitado muchas cosas, pero nunca la fe y la fuerza para reconstruir nuestra vida. A no soltarnos y a trabajar juntos para no dejar a nadie solo.



