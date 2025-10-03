Política 03-10-2025

Diputada Veloso (Ind-PR) se refiere a desaparición de Julia Chuñil y caso de concejala María Ignacia González: "Nadie desaparece sin tener responsables"



La diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso Ávila (Ind-PR), alzó la voz ante los nuevos antecedentes en el caso de Julia Chuñil, activista medioambiental mapuche desaparecida en noviembre de 2024, cuyo destino de acuerdo a la defensa de su familiahabría sido revelado en una conversación telefónica del empresario Juan Carlos Morstadt, donde señaló que a la mujer la quemaron.

Julia Chuñil le habría dicho a su familia antes de desaparecer: ´si algo me pasa ya saben quién fue´. Se refería a Juan Carlos Morstadt, quien era el dueño del predio en el cual ella desapareció y además era quien la había hostigado durante mucho tiempo, ya que ella no le quiso vender un predio, indicó la legisladora.

Ante eso, es inevitable preguntarse, a casi un año de su desaparición, ¿qué pasó con la Fiscalía que hasta ahora apuntaba a los hijos de la propia Julia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con declaraciones como las que ya tenemos comprobadas? Esto, en escuchas autorizadas que la familia pudo tomar conocimiento, y así lo ha expresado la abogada de la familia de Julia Chuñil, en donde este mismo personaje, Juan Carlos Morstadt, le habría dicho a su padre, ´a Julia Chuñil la quemaron´. A confesión de partes, relevo de prueba, y ante eso creo que todo el país tiene que estar expectante para saber qué es lo que pasó con Julia Chuñil., continuó.

Más aun, la representante del Maule Sur levantó la alerta por el caso de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, con quien realizó acciones de fiscalización y quien desapareció sin dejar rastros hace más de tres meses. La diputada levantó una alerta nacional ante el posible homicidio de personas en Chile por defender bienes comunes e ir en contra de los intereses empresariales.

