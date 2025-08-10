domingo 10 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 10-08-2025
    Diputada Veloso (Ind-PR) solicita intervención del MOP en conflicto de trabajadores del Hospital de Cauquenes
    En la Región del Maule más de 50 trabajadores de la empresa DARKO, contratista y encargada del montaje eléctrico en obras del Hospital de Cauquenes, se encontraban reunidos para expresar su preocupación por el no pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales.
    Al tener conocimiento de esto, la diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso (Ind-PR), se contactó inmediatamente con el seremi del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Abarza, para hallar una pronta solución; junto con entregar públicamente su apoyo a los trabajadores maulinos.
    “Ante los reportes por la angustia de más de 50 trabajadores de la construcción del Hospital de Cauquenes, quienes denuncian que la empresa contratista DARKO no ha pagado sus sueldos ni sus respectivas cotizaciones previsionales, he solicitado al seremi del MOP, Jorge Abarza, que intervenga de inmediato y exija fechas concretas para que la entidad cumpla con sus empleados”, anunció la diputada.

    Freddy Mora

