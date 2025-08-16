Política 16-08-2025

Diputada Veloso (Ind-PR) tras resolución del conflicto por sueldos impagos en obras del Hospital de Cauquenes: "No permitiremos más descaros así”



Más de 50 trabajadores de las obras del Hospital de Cauquenes se mantenían en la angustia hasta esta semana, debido al no pago de sus sueldos y cotizaciones previsionales por parte de su empleador, la empresa contratista DARKO, encargada del montaje eléctrico de las faenas.

Por esta razón, la molestia de los obreros fue compartida por la diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso, quien les entregó públicamente su apoyo e intervino para una pronta solución, solicitando gestiones del seremi del MOP, Jorge Abarza.

Menos de una semana después, y tras gestiones de la parlamentaria, este jueves 14 de agosto se comunicó que la empresa canceló las deudas con sus trabajadores, logrando justicia con decenas de familias cauqueninas.

Al respecto, la legisladora afirmó que “presionamos y llegaron las respuestas”. “Luego de que interviniéramos en favor de los trabajadores de la empresa DARKO, ente contratista en las obras del Hospital de Cauquenes, quienes reclamaban que sus sueldos y cotizaciones no estaban siendo pagadas… hoy tuvimos buenas noticias”, complementó.



