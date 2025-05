Política 22-05-2025

Diputada Veloso ofició al Minvu por fallas en viviendas de Población Luis Cadegán 2 en Yerbas Buenas



Puertas rotas, panderetas sueltas y cañerías tapadas son solo algunas de las deficiencias que, de acuerdo a un grupo de más de 40 familias, presentan las viviendas del proyecto habitacional Luis Cadegán 2, ubicado en Yerbas Buenas e inaugurado en diciembre de 2024. Circunstancias en que la Seremi del Ministerio de Vivienda (Minvu) ha sido duramente criticada por una presunta inacción; alegatos a los que ahora se sumó la diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso (Ind-FA), quien ofició a la oficina regional en busca de respuestas.

“Acá tenemos un problema que requiere respuestas inmediatas y efectivas. Hablamos de un grupo de familias que ven lastimado su derecho a una vivienda digna por fallas que aun no se atienden. Por lo mismo, decidimos oficiar, por intermedio del ministro de Vivienda, Carlos Montes, a la Seremi del Minvu en la Región del Maule, representada por Pablo Campos. No se trata de un caso aislado en nuestra región, y mucho menos a nivel nacional, es de hecho un problema recurrente”, indicó la congresista.

En particular, fue a través de un catastro que los domiciliarios del proyecto, agrupados en el Comité Cadegán 2, detallaron los daños en la infraestructura que presentan los hogares, destacando fisuras en las paredes, marcos de ventanas agrietadas, fallas en chapas principales y daños en calefont, cañerías y puertas, además de la falta de infraestructura adecuada en el baño para personas con discapacidad.