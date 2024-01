Política 27-01-2024

Diputada Veloso (RD) llama a la unidad para seguir trabajando por la Reforma a las Pensiones

Se suman reacciones luego que el miércoles la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la idea de legislar la Reforma Provisional y despachó al Senado el proyecto que crea un sistema mixto de pensiones. Esto fue destacado por la Diputada Consuelo Veloso (RD), quien valoró el avance de la iniciativa y el apoyo a la idea de legislar de este importante proyecto. “Es una buena noticia y me da mucha esperanza hacia el futuro. Es trascendental que avancemos hacia lo importante, se viene un momento esencial en el Senado con esta reforma”, comentó la parlamentaria por el Maule Sur.

Frente al futuro de la Reforma de Pensiones, la representante de las provincias de Linares y Cauquenes espera que en el Senado exista disposición a dialogar, para que no se dilate tanto tiempo un proyecto tan importante para los chilenos y chilenas. “Para que esta reforma pueda resolverse en el Senado, sin duda tiene que contar con grandes mayorías y para eso tenemos que cuidar muy bien a quienes son nuestros aliados en política, a quienes quieren un Chile mejor y en eso no me cabe duda que se encuentran Demócratas, la Democracia Cristiana y en el Partido de la Gente, quienes están de lado de las transformaciones y ante eso no están dispuestos a ceder a presiones pequeñas políticas de la extrema derecha”, indicó la Diputada Veloso.

Durante la votación en particular una parte relevante de las propuestas no prosperó; como la cotización adicional del 6% a cargo del empleador; el Fondo Integrado de Pensiones y el gestor público que iba a estar a cargo; y el Inversor de Pensiones del Estado S.A. Entre los puntos más relevantes que fueron aprobados destacan la creación del Seguro Social junto al complemento por Cuidado a Terceros y la compensación por diferentes expectativas de vida en favor de las mujeres.