Política 16-03-2023

Diputada Veloso (RD) oficia a agricultura por mejores condiciones laborales para trabajadores de PRODESAL y SAG



La diputada Consuelo Veloso (RD) abogó por la mejora de las condiciones laborales de trabajadores del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de INDAP y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en el marco de una intervención realizada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Me gustaría que como gobierno transformador fuéramos más allá. Me gustaría que se sienten las bases para que los trabajadores de Prodesal sean incorporados como funcionarios del Ministerio, de tal manera de: reconocer el vínculo laboral tal como lo ha hecho la Corte Suprema en numerosas ocasiones; garantizar estabilidad laboral durante la temporada estival y no estar a la deriva sin sueldos ni vacaciones; otorgar seguridad social y reconocimiento de los años de servicios, y que el combustible para traslados laborales no siga saliendo del propio bolsillo de los trabajadores. Estamos hablando de mínimos civilizatorios”, apuntó.

La legisladora por el Maule Sur, agregó que el Gobierno se comprometió, en el marco de la Mesa del Sector Público, a que se trabajará en un mecanismo de incentivo al retiro para los mayores de 65 años.

Veloso envió oficios de fiscalización al Ministerio de Agricultura con las siguientes solicitudes: conocer el total de trabajadores a honorarios de Prodesal; los tiempos de instalación de la Mesa de Diálogo comprometida en abril de 2022, entre otros puntos.