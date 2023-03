Política 09-03-2023

Diputada Veloso (RD) valora tramitación de reforma tributaria



En la Cámara Baja se inició la tramitación de la Reforma Tributaria, que para la diputada por el distrito Maule Sur, Consuelo Veloso (RD), es de suma importancia para la planificación del Estado.

La parlamentaria añadió que “en las regiones que se incendiaron, como el Maule, La Araucanía y Ñuble, al recorrerlas, lo que uno más se encuentra es que las personas lo que más te piden es más presencia de Estado, no menos. Las personas piden recursos, ¿de dónde salen? Tienen que salir de la Reforma Tributaria. Muy por el contrario de lo que quiere instalar el Partido Republicano y la derecha, que sin duda no deben haber experimentado depender de lo público, lo cierto es que la leche de los consultorios se financia con una reforma tributaria, entre muchas otras cosas”.

Precisó que los recursos del Estado son destinados para el bien común. No son recursos para burócratas u operadores políticos, son para realizar cambios importantísimos para la vida de los chilenos, como tener acceso a salud, educación sin tener que hacer bingos para poder financiarlo”.