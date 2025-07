Política 19-07-2025

Diputada Veloso tras sesión de la CEI por lancha Bruma en Constitución: "No dejemos de clamar justicia hasta que los responsables respondan penalmente"

La parlamentaria del Maule Sur, Consuelo Veloso (Ind) se dirigió a toda la comunidad maulina con un mensaje de unidad y lanzó una dura crítica a la gran industria pesquera, hoy señalada como responsable de la tragedia que costó la vida de siete pescadores de la zona.

Una vez finalizada la sesión extraordinaria de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el caso de la lancha Bruma en Constitución, hogar de los siete pescadores que fallecieron en las costas de Coronel tras el naufragio de la embarcación, la diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso, se dirigió a la comunidad maulina en solidaridad por la tragedia. Más aun, señaló firmemente que no cesará en exigir justicia y que los responsables de este hecho paguen las consecuencias.

En un sentido de unidad, Veloso añadió que el hecho de que estén acá reunidos y reunidas es la prueba máxima de que cuando el Estado no está lo suficientemente contundente para poder conseguir la justicia estamos nosotros, está el pueblo, está la clase trabajadora, los pescadores y sus familias que no vamos a permitir que esto se olvide.