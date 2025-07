Política 02-07-2025

Diputado Benavente critica alza del desempleo femenino: “Esta es la herencia de Jeannette Jara”

El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, reaccionó con preocupación frente a las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que muestran un aumento del desempleo en Chile, alcanzando un 8,9% a nivel nacional. Especial inquietud generó en el parlamentario gremialista la situación de la región del Maule, donde el desempleo femenino llegó al 9,3%.

“El desempleo de mujeres en el Maule no es una cifra más, es el reflejo del fracaso de las políticas laborales impulsadas por la ex ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hoy candidata presidencial del Partido Comunista. Esta es su verdadera herencia: cesantía, precariedad e informalidad”, afirmó Benavente.

El legislador por el Distrito 18 contrastó estas cifras con los resultados obtenidos durante el mandato de Evelyn Matthei como ministra del Trabajo, destacando que “ella sí fue capaz de crear más de un millón de empleos. Esa es la diferencia entre quienes saben cómo generar oportunidades y quienes solo saben administrar la pobreza”.

Finalmente, el diputado Gustavo Benavente hizo un llamado a la ciudadanía: “No te equivoques. Elige a quienes tienen experiencia y resultados en materia de empleo, y no a quienes condenan a las mujeres de Chile a la cesantía y la informalidad”.