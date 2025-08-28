Política 28-08-2025

Diputado Benavente reclama corregir los cobros excesivos de luz en el Maule y oficia a la Superintendencia



Indignados se han mostrado los habitantes de la región del Maule por el constante aumento en las tarifas eléctricas, vecinos de Linares incluso, se han convocado para manifestar su molestia frente las oficinas de las empresas del servicio eléctrico local criticando cobros excesivos, falta de atención a reclamos y compensaciones irrisorias.

Las manifestaciones surgen en un contexto de creciente malestar ciudadano generalizado ante el incremento desmedido en los cobros del suministro eléctrico. En respuesta a esta problemática, el diputado Gustavo Benavente ha desplegado acciones en distintos puntos del Maule Sur para informar y apoyar a la comunidad en la formalización de sus reclamos. El parlamentario también ha sostenido reuniones con representantes de la Compañía General de Electricidad (CGE) y en paralelo oficiando a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para que intervenga en una situación que ha ido creciendo y afecta a un número importante de maulinos.

“Hay vecinos que nos han mostrado alzas de hasta 300% en sus boletas de consumo eléctrico, adultos mayores que viven solos sin mayores artefactos eléctricos y sus cuentas se dispararon, aquí no estamos hablando de casos aislados, son muchas las familias que presentan este reclamo y es necesario que se les dé una respuesta satisfactoria, y en los casos de quienes hayan realizado pagos excesivos se les debe compensar”, expresó Benavente, señalando su rechazo frente a cobros que se habría originado por diferencias en el sistema de toma de lectura en los medidores domiciliarios.

Según el legislador, son miles los afectados en la Región del Maule que han visto cómo sus cuentas de luz prácticamente se han duplicado respecto a meses anteriores. Por ello, durante la semana pasada, presentó ante la SEC y CGE varios casos representativos, buscando revertir estas situaciones.

El objetivo principal, sostuvo, “es corregir los cobros que claramente no se ajustan a los consumos habituales de las familias, especialmente en casos donde los valores se han duplicado o incluso triplicado. Esta situación impacta con mayor fuerza a adultos mayores, pequeños emprendedores, y familias vulnerables que jamás han pagado los montos que aparecieron en sus últimas boletas y que obviamente sienten el miedo evidente a que les puedan cortar el suministro, por eso mismo, hay muchos que pese a que sienten que es un abuso han cancelado igual las boletas, esperando que las empresas puedan revertir los consumos mal cobrados”.

La última semana en la región del Maule se vivieron temperaturas que bordearon los cero grados como una muestra de que el invierno que se avecina será particularmente frio, lo que, sumado al alza en los alimentos, la parafina, el gas y en general la canasta básica, plantean un crudo escenario para los maulinos, pero particularmente para las familias más vulnerables a las que impacta más fuertemente estas alzas.

Ante esta situación y habiéndose reunido con la gerencia de CGE, el diputado Gustavo Benavente indicó “la compañía nos ha señalado que las familias no cancelarán ningún peso más del que efectivamente hayan consumido y para ello, quienes manifiesten disconformidad con su boleta, deben realizar los reclamos directamente en las oficinas de atención de CGE o vía online en la pagina web de la Superintendencia de Electricidad y combustibles. Paralelamente estamos pidiendo a la Superintendencia que monitoree muy de cerca la respuesta a cada uno de estos reclamos, de manera que ningún maulino cancele cuentas que no se ajustan a lo que efectivamente consumieron en sus viviendas”.







