Política 16-03-2023

Diputado Benavente (UDI) critica urgencia al proyecto de ley que crea el día de la visibilidad lésbica

“Indignado” reaccionó el diputado de la UDI por el Maule Sur, Gustavo Benavente, tras conocer un oficio del Presidente de la República por medio del cual pone urgencia al proyecto de ley que declara el 9 de julio como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica.

“Estoy muy molesto, me parece gravísimo lo que hace el Gobierno declarando el 9 de julio como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, toda vez que en el Congreso hay cerca de 30 proyectos de ley en materias de seguridad a las que el Ejecutivo no les da la urgencia que merecen”, argumentó el parlamentario gremialista.

En esta línea, el legislador UDI recordó que falleció un carabinero atropellado el domingo por un ciudadano venezolano en un procedimiento en Concepción.

Y el Gobierno, agregó Benavente, “le pone urgencia a un proyecto de ley que en nada nos ayuda con la seguridad del país”. Lamentablemente, aclaró que “el Presidente (Gabriel) Boric está perdiendo el rumbo de las prioridades de los chilenos, de las necesidades urgentes”.

Asimismo, también indicó que “el 9 de julio es el día del juramento a la bandera, ya que recordamos la gesta heroica de 77 chilenos que dieron su vida por nuestra patria”.

Por esta razón, finalizó el diputado Gustavo Benavente, “esta provocación, es un insulto a los chilenos y no se la vamos a aceptar por ningún motivo al gobierno”.