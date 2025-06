Política 03-06-2025

Diputado Benavente (UDI) tras Cuenta Pública: “Más que una cuenta pública, fue una cuenta regresiva”



El diputado por el distrito Maule Sur, Gustavo Benavente (UDI), representante de la Región del Maule, entregó una crítica categórica al discurso presidencial de este 1 de junio, calificándolo como un mensaje “fuera de la realidad” y carente de autocrítica.

“Ha terminado recién la cuenta pública del Presidente (Gabriel) Boric. Y la verdad es que hemos escuchado una cuenta totalmente delirante, donde se nos ha mostrado un país distinto al que realmente viven las chilenas y chilenos. Más que cuenta pública, esta fue una cuenta regresiva,” declaró el parlamentario gremialista.

Benavente lamentó que el mensaje del Presidente estuviera marcado por “promesas recicladas, sin reconocimiento de errores, ni soluciones concretas”, y criticó la falta de sintonía con las necesidades reales de la ciudadanía.

“Lo que presenciamos hoy no fue una Cuenta Pública, fue la repetición de un libreto gastado. Promesas viejas, sin autocrítica y con una evidente desconexión de la realidad. Este gobierno cree que el país tiene memoria corta, pero no es así. Chile no olvida las promesas incumplidas ni los errores no reconocidos,” señaló.

El legislador también cuestionó duramente la gestión del Ejecutivo, acusando improvisación, dogmatismo y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.