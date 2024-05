Política 11-05-2024

Diputado Benavente (UDI) valora inversión del MOP para mayor conectividad de los maulinos



“Que no quede en solo un anuncio” es la principal preocupación para el diputado por el Maule Sur, Gustavo Benavente: “Por lo que solicitaremos al ministerio de Obras Públicas que nos informe de las fechas comprometidas de la licitación; etapas de las obras a ejecutar y de los cronogramas, ya que esperamos que se concreten lo más pronto posible”, dice.

Para el parlamentario UDI, es muy importante que los montos anunciados, sean objeto de estudio por parte de empresas nacionales e internacionales para analizar su viabilidad, sobre todo al considerar que se tratan de 24 proyectos. “La doble vía entre San Javier y Constitución ya tendrá un costo de 600 millones para la ejecución en su primera etapa de concesión, por lo que necesitamos que para el resto se actúe con rigurosidad y precisión por respeto a los maulinos. No se pueden generar falsas expectativas”.

El diputado resaltó que este anuncio no llega solo, pues son años de trabajo y de luchar por esta anhelada vía que ayudará no solo a los maulinos en su día a día, sino que también a turistas que buscan desplazarse de un lugar a otro. También, será beneficioso para la actividad económica e industria forestal de la zona. Sin embargo, “lo primordial es la seguridad que proporcionará esta doble vía”, enfatiza.

“Si bien es cierto tener mejor y mayor acceso a la conectividad es vital para nuestra región, tampoco podemos olvidar que una construcción de estas características viene a disminuir los riesgos y asegurar un mejor viaje a quienes transitan por el lugar”, concluyó Benavente.