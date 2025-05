Política 27-05-2025

Diputado Benavente (UDI) y última Cuenta Pública del Presidente Boric: “Tiene que decidir si habla como estadista o como jefe de su barra brava”

- El parlamentario gremialista llamó al Mandatario a aprovechar su alocución para abandonar la soberbia, condenar la corrupción y renunciar de forma clara a la superioridad moral que ha caracterizado a su sector.



A pocos días de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, emplazó al Mandatario a “hablarle al país como un verdadero jefe de Estado y no como el líder de su barra brava ideológica”.

“El Presidente Boric tiene en sus manos una última oportunidad para hablarle a todos los chilenos y no solo a su núcleo político más duro. Esperamos que, al menos esta vez, actúe con la estatura que su cargo exige”, señaló el parlamentario gremialista.

Benavente fue enfático en pedirle al Presidente que “destierre y condene la soberbia con la que su gobierno y su coalición llegaron al poder, y que diga de forma clara y categórica: nunca más a la teoría de la superioridad moral que ha impregnado cada una de sus decisiones”.

Además, el diputado UDI instó a Boric a “reconocer públicamente los graves hechos de corrupción que han sacudido a su administración, partiendo por el caso Convenios y el desfalco en Democracia Viva, sin intentar relativizarlos ni escudarse en gobiernos anteriores”.

Finalmente, el diputado Gustavo Benavente recalcó que “la ciudadanía espera transparencia, autocrítica y responsabilidad, no un nuevo listado de promesas incumplibles ni discursos ideologizados. Chile necesita unidad, y eso parte por reconocer errores y enmendar el rumbo”.