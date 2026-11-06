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    Política 06-11-2026
    Diputado Bustos (PRep) pide al ministro de Agricultura que incluya a la Provincia de Cauquenes en la emergencia agrícola
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    Diputado Bustos (PRep) pide al ministro de Agricultura que incluya a la Provincia de Cauquenes en la emergencia agrícola

    El diputado Daniel Bustos Leal quiere que Cauquenes, Chanco y Pelluhue no queden fuera de la emergencia agrícola que se declaró la semana pasada para 14 comunas del Maule, por los daños que dejaron las lluvias, granizadas y vientos de octubre.
    El martes se reunió con el ministro de Agricultura, Jaime Campos, en el Congreso Nacional, y le pidió incluir a la provincia en la declaratoria para que sus productores también reciban apoyo. Además, quedó abierta la posibilidad de que el lunes 9 de noviembre dirigentes agrícolas de la zona participen en una nueva reunión con el ministro.
    Queremos que los propios dirigentes le cuenten al ministro lo que están viviendo, sin intermediarios. Nadie conoce mejor que ellos la realidad de sus campos, dijo el parlamentario por el Maule Sur.
    Antes de esa reunión, y por lo urgente de la situación, Bustos solicitó al seremi de Agricultura, Alejandro Muñoz, al director regional de INDAP, Rodrigo Bugueiro, y al delegado presidencial provincial, Simón Recabal, que fueran a terreno el sábado 31 de octubre. Las autoridades accedieron y escucharon directamente a los productores.
    Freddy Mora | Imprimir | 209

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