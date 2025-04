Política 10-04-2025

Diputado Celedón anuncia Comisión Investigadora por tragedia de pescadores de Bruma



El diputado Roberto Celedón anunció una Comisión Investigadora por la tragedia de pescadores del Bruma y denunció “silencio cómplice” de Sonapesca, ante el posible delito de empresa asociada.

“Se acordó el sábado pasado, por parte de las autoridades regionales, parlamentarios y cores, que los diputados del Maule pidan una Comisión Especial Investigadora en relación a los hechos que provocaron la muerte de siete pescadores artesanales de Constitución y es muy posible que se presente mañana esta petición de manera conjunta ante la Cámara de Diputados”, expresó el parlamentario por el Maule Norte.

Agregó que “aquí hay algo sumamente relevante: Están todas las asociaciones gremiales en una federación gremial que es Sonapesca. Sonapesca fue constituida el año 2015 y tienen un código de ética y también ha guardado absoluto silencio. A pesar de que un socio de ellos está comprometido en un accidente que provocó la muerte de siete pescadores, o al menos la desaparición de siete pescadores, sin prestar ninguna colaboración. Y el código de ética de esta federación gremial, Sonapesca, en su numeral primero dice respetar y promover el cumplimiento de los principios éticos de una sociedad civilizada moderna, de la legislación vigente y del funcionamiento de las empresas. Velar por el prestigio de la actividad industrial y comercial a fin de garantizar productos de calidad y perseguir la aplicación de sanciones a quienes infrinjan normas éticas consideradas graves, ¿cómo no va a ser grave negar la participación en un hecho que hoy día está siendo investigado como delito y de delito de homicidio o casi delito de homicidio? ¿Qué ha hecho Sonapesca para obligar a su socio a dar toda la información ante la fiscalía y ante ellos mismos? Porque es una inmoralidad no haber prestado ayuda ninguna si hubiese sido un accidente no intencional. Y si es intencional, peor aún, estaríamos frente a homicidas y eso es incompatible con la pertenencia a una asociación gremial de empresarios pesqueros industriales”.