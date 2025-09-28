Política 28-09-2025

Diputado Celedón celebra propuesta de Puerto Regional como eje de desarrollo y conectividad



Este 23 de septiembre, con una alta convocatoria y un debate de alto nivel técnico, académico y político, se desarrolló el seminario “Un Puerto para el Maule: Por una región desarrollada y un Maule conectado”, organizado por la Universidad Católica del Maule (UCM) a través del Centro de Investigación en Estudios Avanzados del Maule (CIEAM), en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. El parlamentario Roberto Celedón valoró el rol articulador de la UCM y el CIEAM, y destacó el consenso transversal en torno a la necesidad de recuperar el puerto de Constitución como proyecto estratégico para el Maule.

El encuentro, realizado en el Campus San Miguel de la UCM, reunió a parlamentarios, autoridades regionales, académicos y representantes del mundo productivo y social, con el objetivo de analizar la viabilidad técnica, social y política de proyectar un puerto en la Región del Maule.



