Diputado Celedón homenajeó a Hernán Mery, primer mártir de la Reforma Agraria, en el Día del Campesino



En el Fundo La Piedad, en Longaví, se rindió un emotivo homenaje a Hernán Mery, ex director zonal de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), asesinado en el lugar mientras cumplía su labor. En el sitio exacto donde perdió la vida, se instaló una placa conmemorativa que recuerda su entrega y compromiso con el proceso de transformación del campo chileno.

La ceremonia, realizada a las 14:00 horas, contó con la presencia del diputado Roberto Celedón; la delegada provincial de Linares, Ally Valderrama; el seremi de Justicia, Guillermo Miño; dirigentes de la Democracia Cristiana; el concejal de Linares, Lenin Fuentes; y Beatriz Sánchez, en representación del Frente Amplio.

Durante la ceremonia, Alonso Norambuena, amigo y ex compañero de trabajo en la Cora, destacó el gesto de memoria: Primero que nada, quiero agradecer a don Roberto para que este recuerdo no se pierda. Él fue la primera víctima de la Reforma Agraria, cumpliendo su deber y trayectoria, y murió a manos de quienes estaban armados contra este proceso. Gracias, don Roberto, por este recuerdo que permanece, afirmó.

Por su parte, el diputado Roberto Celedón recordó el contexto histórico en que se desarrolló la Reforma Agraria y la importancia de honrar a quienes dieron su vida por el cambio social en el campo Estamos recordando el 28 de julio, Día de los Campesinos, fecha en que se promulgó la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Sindicalización Campesina. Hernán Mery fue asesinado por cumplir con su deber, al notificar la expropiación del fundo, aprobada por la Corte Suprema y conforme a la ley. Este crimen marcó el inicio de la resistencia armada contra un proceso que unió a la mayoría del pueblo de Chile en busca de justicia social, señaló Celedón.