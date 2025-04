Policial 16-04-2025

Diputado Celedón (Ind) se reúne con Ministro de Justicia para impulsar proyecto de ley que permite cerrar causas de DDHH pendientes desde la dictadura

El diputado del Maule Norte, Roberto Celedón, sostuvo una reunión con el Ministro de Justicia para solicitar el impulso en la tramitación del proyecto de ley presentado por la ex diputada Mercedes Bulnes en agosto de 2023, el cual busca modificar el Código de Procedimiento Penal con el objetivo de garantizar justicia efectiva para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Acabamos de reunirnos con el Ministro de Justicia, don Jaime Gajardo, para el efecto de que se impulse la tramitación de un proyecto de ley que permitiría acelerar todas las causas pendientes en materia de derechos humanos y darle un horizonte real de término a las causas, señaló el diputado Celedón tras el encuentro.

El proyecto, identificado con el Boletín N° 16196-07, contempla dos modificaciones sustantivas al antiguo procedimiento penal. Primero, establece la preferencia en la tramitación de las causas donde las personas intervinientes tengan 65 años o más. Segundo, y de manera excepcional, autoriza continuar con el juicio incluso cuando no se pueda identificar a los autores del delito, siempre que esté debidamente acreditado que los responsables fueron agentes del Estado.

Este proyecto es de una sensibilidad profunda para nuestro país, pues permite que, aun cuando los hechores hayan fallecido, perdido sus facultades mentales o no hayan podido ser identificados, se pueda continuar con el juicio y dictar sentencia definitiva tanto en sede penal como civil, agregó el diputado Roberto Celedón.

La iniciativa representa un paso concreto en la lucha contra la impunidad y busca dar respuesta efectiva a víctimas y familiares que han esperado décadas por justicia.