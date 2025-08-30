Hoy
sábado 30 de agosto del 2025
Política 30-08-2025
Diputado Celedón (Ind) tras audio del capitán del Cobra en Caso Bruma: “Estamos frente a un delito gravísimo como el homicidio”
El parlamentario por el Maule e integrante de la Comisión Especial Investigadora del Caso Bruma, Roberto Celedón (Ind), calificó de “extraordinariamente grave y consternante” el registro donde se escucha al capitán de la nave Cobra decir “voy a pasar encima de esa hueá”, segundos antes de embestir al Bruma. Acusó pasividad del Ministerio Público, exigió formalizar la investigación y advirtió que los ejecutivos de Blumar deben responder penalmente y ser excluidos de toda concesión pesquera.
“Me parece extraordinariamente grave y consternante el audio que se ha conocido de los diálogos que tiene el capitán de Cobra, segundos antes de embestir y colisionar a Bruma”.
Agregó que “el asunto, desde todo punto de vista jurídico y moral, se transforma en algo muchísimo más grave que la denegación de auxilio. Estamos frente a una hipótesis de uno de los delitos más graves como es el homicidio”.
Dado el informe y el audio, precisó que “la responsabilidad penal es gravísima y no solo del capitán… sino que también de los ejecutivos de esta empresa”.
Freddy Mora | Imprimir | 6
Otras noticias
Cámara: comisión estudia proyecto que incluye beneficios tributarios…
Diputado Donoso (UDI) llama a reforzar la seguridad en Fiestas Patrias…
Senadora Rincón (PD) anuncia que no aprobará presupuesto regional de…
Contraloría precisa alcance de Ley de Presupuestos 2025 para instituciones…
Diputado Donoso (UDI) llamó al Gobierno a poner urgencia al proyecto de…