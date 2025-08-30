Política 30-08-2025

Diputado Celedón (Ind) tras audio del capitán del Cobra en Caso Bruma: “Estamos frente a un delito gravísimo como el homicidio”



El parlamentario por el Maule e integrante de la Comisión Especial Investigadora del Caso Bruma, Roberto Celedón (Ind), calificó de “extraordinariamente grave y consternante” el registro donde se escucha al capitán de la nave Cobra decir “voy a pasar encima de esa hueá”, segundos antes de embestir al Bruma. Acusó pasividad del Ministerio Público, exigió formalizar la investigación y advirtió que los ejecutivos de Blumar deben responder penalmente y ser excluidos de toda concesión pesquera.

“Me parece extraordinariamente grave y consternante el audio que se ha conocido de los diálogos que tiene el capitán de Cobra, segundos antes de embestir y colisionar a Bruma”.

Agregó que “el asunto, desde todo punto de vista jurídico y moral, se transforma en algo muchísimo más grave que la denegación de auxilio. Estamos frente a una hipótesis de uno de los delitos más graves como es el homicidio”.

Dado el informe y el audio, precisó que “la responsabilidad penal es gravísima y no solo del capitán… sino que también de los ejecutivos de esta empresa”.

