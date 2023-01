Agricultura 11-01-2023

Diputado Coloma presenta proyecto de resolución para que cooperativas y comités de APR sean eximidos de forma permanente del cobro de IVA

- El parlamentario gremialista solicitó al Gobierno liberar de la medida a los servicios de Agua Potable Rural, advirtiendo que dicho impuesto podría afectar la disponibilidad del recurso.



Luego que el pasado 1 de enero entrara en vigencia el cobro del IVA a más de 60 actividades profesionales y servicios, el diputado de la UDI y presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Juan Antonio Coloma, decidió presentar un proyecto de resolución para solicitarle al Gobierno que pueda eximir del pago a todos los comités y cooperativas de Agua Potable Rural (APR) -que también fueron incorporados en la medida-, argumentando el rol social que cumplen dichas agrupaciones y el riesgo que podría implicar en la administración y funcionamiento de estos servicios en los sectores y regiones más aisladas del país.

Al respecto, el parlamentario gremialista recordó que a fines del año pasado ya había solicitado al Ejecutivo postergar el cobro del IVA para el año 2024, advirtiendo que dicha alza sería traspasada en su mayoría a los consumidores y clientes finales, agravando aún más la crisis inflacionaria que afecta a los chilenos. Sin embargo, ante la negativa del Gobierno de posponer la medida, aseguró que “al menos es debatible que no apliquen este cobro a los APR”, reiterando que “por sus características, es indispensable que los comités y cooperativas sean eximidas permanentemente”.

“Sin desconocer que la aplicación del IVA a más de 60 servicios tiene como propósito financiar la Pensión Garantizada Universal, que es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, nos parece inoportuno que se incluya en ese grupo a los comités de Agua Potable Rural, que principalmente están conformados por pequeños agricultores, pero también por personas de escasos recursos que viven en sectores muy apartados de nuestro país”, señaló Coloma, quien agregó que “ni siquiera estamos hablando de un servicio secundario, sino que de uno cuya función resulta vital para la calidad de vida de muchos compatriotas y trabajadores”.

En esa línea, el parlamentario de la UDI incluso advirtió que, de mantenerse el cobro del IVA para los APR, “podría ocasionar una carga tributaria difícil de sostener para miles de personas, lo que representaría una nueva dificultad en la administración y funcionamiento de este importante servicio”, insistiendo en que “las consecuencias llegarían a ser muy graves, porque podría afectarse la disponibilidad del recurso hídrico no para la agricultura, sino que para el consumo humano”.

Por lo mismo, el presidente de la comisión de Agricultura solicitó en su proyecto que el Gobierno pueda eximir a dichas agrupaciones del pago del IVA de forma permanente y no sólo por un período determinado de tiempo, además de exigir que el Ministerio de Hacienda pueda acelerar la conformación de una mesa de trabajo donde se concreten y estudien todas las medidas solicitadas.

“No nos olvidemos que los APR son una solución a la falta de conectividad que existe en muchos sectores de nuestro país, donde hay una carencia en el acceso a servicios públicos fundamentales como el agua potable. Por eso es que parece absolutamente razonable eximirlos para siempre de este cobro, y esperamos que el Ejecutivo pueda recoger nuestra propuesta”, sostuvo Coloma.