Policial 25-07-2024

Diputado Donoso advierte que delincuencia en Santiago podría “emigrar” a otras regiones y exige extender Plan Calles sin Violencia a la Región del Maule



Luego que el Gobierno anunciara un conjunto de medidas para la Región Metropolitana, a raíz del recrudecimiento de la crisis de seguridad en Chile, el diputado por la Región del Maule, Felipe Donoso (UDI), advirtió que dichas acciones podrían provocar que la delincuencia “emigre” a otras zonas del país, por lo que llamó a las actuales autoridades a extender el Plan Calles sin Violencia al resto de la región.

Al respecto, si bien el parlamentario gremialista valoró que el Ejecutivo adoptara distintas medidas para enfrentar el crimen organizado, como la construcción de una cárcel de alta seguridad y la creación de una fuerza de tarea entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, cuestionó que no se haya incorporado a las regiones en dicho anuncio, más aún cuando este sábado la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que extenderían el Plan Calles sin Violencia a toda la Región Metropolitana.

Por lo mismo, junto con acusar a las actuales autoridades de estar “excluyendo” a las regiones en materia de seguridad, el representante del Distrito 17 exigió que dicho programa se implemente en el resto de las comunas de la Región del Maule, considerando que actualmente sólo está funcionando en Talca.

“Si bien los anuncios entregados la semana pasada por el Gobierno responden a los 17 homicidios que se registraron en apenas 96 horas en Santiago, es absolutamente inentendible que no se haya dado a conocer ninguna medida para las regiones, donde también ha aumentado la delincuencia y la sensación de inseguridad en las personas. Y es aún más incomprensible que el Plan Calles sin Violencia se extienda para toda la capital, cuando hay regiones como El Maule donde sólo se encuentra implementado en una comuna. Por eso creemos que estamos frente a una grave discriminación frente al resto del país, que esperamos sea corregido a la brevedad”, sostuvo el diputado Donoso.

“Si el Gobierno sigue anunciando medidas absolutamente centralistas y pensando sólo en Santiago, lo más probable es que la delincuencia comience a emigrar a las zonas y regiones aledañas, donde existe una menor presencia policial, como El Maule. Por lo mismo, si no queremos que estas bandas se apoderen del resto de los territorios, es importante extender el plan a todo el país”, reiteró el diputado Felipe Donoso.