Crónica 04-04-2023

Diputado Donoso se reúne con Seremi de Transportes para solicitarle que la locomoción respete la tarifa escolar

- El parlamentario gremialista aseguró que la autoridad debe poner atención ante esta situación y dar una pronta solución a los jóvenes que deben incurrir en este gasto para su traslado.



Ante el reclamo de muchos alumnos debido a que no se ha respetado la tarifa escolar en el transporte público, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, se reunió con la Secretaria Regional Ministerial de Transporte con el fin de hacerle ver esta situación con el fin de que lo resuelva.

“La autoridad debe poner atención ante esta situación y se haga cargo de los reclamos en materia que afecta a los jóvenes estudiantes que deben incurrir en un gasto para su traslado”, argumentó el diputado por el distrito 17.

En la misma línea, Donoso hizo un llamado a que se hagan las denuncias correspondientes al momento de que la locomoción colectiva no respete las tarifas a los estudiantes.

Las denuncias explicó el diputado UDI se pueden realizar por la página Web de la seremía o yendo presencialmente a dichas oficinas, lo importante subrayó “es que se hagan las gestiones correspondientes y se les entregue una solución a los jóvenes y sus familias”.

Además, el parlamentario maulino hizo un llamado a los estudiantes a revalidar sus pases escolares, a sacarlo en caso de que no lo tengan ya que el proceso está a punto de terminar, y como lo pueden ejercer cuando no tienen su TNE?, Deben solicitar su certificado de matrícula lo que que acredita el ser alumno regular.

Por esta razón, finalizó el diputado Felipe Donoso “me reuní con la Seremi, quien espero haga las gestiones pertinentes para dar una solución a esta situación”.