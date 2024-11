Política 08-11-2024

Diputado Donoso (UDI) anuncia rechazo a la partida de transporte



El diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso, manifestó su decisión de rechazar la actual partida de transporte en la Ley de Presupuestos para el año 2025, argumentando que la estructura de subsidios en el sistema de transporte público favorece desproporcionadamente a Santiago y excluye a gran parte del país. Según sus palabras, "somos dos tercios de los chilenos los que pagamos nuestros impuestos para financiar el transporte público de una parte de la Región Metropolitana, mientras en el resto de Chile no existen esos beneficios".

El parlamentario gremialista enfatizó que en ciudades como Talca, a la que representa, las condiciones del transporte público han decaído notablemente, siendo uno de los factores la falta de inversión similar a la que recibe Santiago. "Desde 2010, en Talca, la proporción de personas que usan transporte público bajó de un 30% a un 13%. Este descenso es un reflejo de cómo, mientras subsidian la vida en Santiago, en regiones nos quedamos sin apoyo".

En esa línea, Donoso sostuvo que resulta injusto pedir a las regiones que financien un sistema de transporte que beneficia a una minoría: "Dos tercios del país no tienen los mismos beneficios ni condiciones de transporte, y el Estado tampoco logra garantizar que quienes usan el servicio en la capital paguen por él", recalcó. Por esta razón, afirmó que "así es imposible que un diputado de regiones, que representa a personas que sí pagan su pasaje y no cuentan con subsidios, apruebe esta partida".

Finalmente, el diputado Felipe Donoso instó a que se realicen cambios significativos en la política de subsidios de transporte público para considerar de forma justa a todas las regiones del país, asegurando que, de lo contrario, mantendrá su rechazo a la partida de transporte en el presupuesto para el año 2025.