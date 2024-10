Política 05-10-2024

Diputado Donoso (UDI) critica la falta de información del gobierno sobre las elecciones del 26 y 27 de octubre



El diputado Felipe Donoso expresó su profunda preocupación por la escasa difusión e información entregada por parte del gobierno en relación con las próximas elecciones que se realizarán los días 26 y 27 de octubre. Según el legislador, la falta de una adecuada campaña informativa ha generado una confusión generalizada entre la ciudadanía, ya que muchas personas creen erróneamente que deben votar ambos días, cuando en realidad deben elegir si votar el sábado 26 o el domingo 27, pero no ambos.

“Es alarmante que el gobierno no haya hecho el esfuerzo necesario para comunicar de manera clara el proceso electoral. La falta de información está llevando a una gran cantidad de ciudadanos a creer que están obligados a votar dos veces, lo cual no es correcto. Esto puede tener un impacto negativo en la participación y el correcto desarrollo del proceso democrático”, declaró el parlamentario gremialista.

El diputado subrayó que la situación es especialmente delicada, dado que se trata de un proceso electoral clave para el país, y la confusión puede afectar el ejercicio adecuado del derecho a voto. Donoso llamó a las autoridades del gobierno a actuar de inmediato para aclarar la situación y evitar mayores complicaciones en los días previos a las elecciones.

Los puntos que, según el legislador, deben ser aclarados de forma urgente son:

-No es necesario votar ambos días, los electores pueden votar solo una vez y pueden optar por hacerlo el sábado 26 o el domingo 27.

-El proceso electoral será el mismo en ambos días, con iguales condiciones de seguridad y transparencia.