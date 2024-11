Política 03-11-2024

Diputado Donoso (UDI) denuncia a Gobernadora Regional (DC) por posible uso de recursos públicos para campaña electoral



El diputado por el Maule Norte, Felipe Donoso (UDI), realizó un oficio a Contraloría para que se investigue una reunión entre la Gobernadora Regional del Maule, el Delegado Presidencial y los Seremis, la cual aparentemente tuvo como fin organizar eventos y actividades en pro a la candidatura de Cristina Bravo (DC).

“Hemos oficiado a Contraloría para que inicie un sumario sobre la reunión que se realizó el día miércoles en el auditorio del Gobierno Regional, invitados por la Gobernadora y el Delegado Presidencial, donde participaron todos los seremis para darles instrucciones de hacer campaña, actividades de convocatoria y concentraciones donde la Gobernadora tenga uso de la palabra, donde se luzca y pueda hacer descaradamente campaña”, denuncia el diputado Felipe Donoso.

Además agregó que, “esto es una falta a la prioridad administrativa y las sanciones son tan altas como la pérdida del cargo y la prohibición de ejercicios públicos. Vamos a ser insistentes en controlar esta situación porque no puede ser que mientras Chile necesita un Gobierno preocupado de la delincuencia, educación y salud, lo tengamos haciendo campaña por alguien que sabe que no obtendrá la mayoría de votos”.

El parlamentario sentenció que no se deben utilizar los recursos públicos para ningún fin electoral y que va a buscar todas las sanciones correspondientes al caso.