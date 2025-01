Política 23-01-2025

Diputado Donoso (UDI) denuncia grave contradicción en reducción presupuestaria para Carabineros y PDI

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso, calificó como una grave contradicción la decisión del Ministerio de Hacienda de reducir en casi $3.000 millones los recursos destinados a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI). Esta medida se enmarca en el acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, que exige una disminución de cerca de $543 mil millones en el Presupuesto 2025.

El acuerdo que rebaja el presupuesto es claro. No solo en su espíritu se impide bajar recursos a seguridad, educación, salud y vivienda, sino que de manera expresa menciona a Carabineros e Investigaciones, declaró el parlamentario gremialista, subrayando que no existe justificación para que estas instituciones esenciales sean afectadas por ajustes presupuestarios.

El legislador por la Región del Maule enfatizó que la ministra del Interior; Carolina Tohá, debe asumir la responsabilidad de administrar los recursos de su cartera y cumplir con los acuerdos suscritos. Si la jefa de Seguridad del país no es capaz de administrar su presupuesto y hacer valer este acuerdo, creemos que está en un grave error, sostuvo.

El parlamentario UDI reafirma su compromiso con la seguridad pública y exige al Gobierno priorizar el financiamiento de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía en el contexto de la actual crisis de seguridad.