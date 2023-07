Política 09-07-2023

Diputado Donoso (UDI) emplaza a Ministra de OO.PP. a nombrar de forma inmediata al Director de Vialidad.

El diputado de la UDI, Felipe Donoso, emplazó a la ministra de Obras Públicas a nombrar de forma inmediata a un director de Vialidad para la región del Maule.

Esto, aseguró el parlamentario gremialista porque tenemos innumerables rutas en la sétima región que necesitan conectividad, en las que las familias puedan transitar.

Hoy, lamentablemente, estos caminos son un riesgo para transitar por ellos, muchos lugares perdieron toda conectividad y sin razón conocida se sacó al director de vialidad lugar en el que se puso a un subrogante que no entrega garantías a la población, subrayó Donoso.

El legislador por el Distrito 17 sostuvo que desde el principio de años desde sin razón aparente sin razón conocida se sacó al director de vialidad para no nombrar a nadie y mantener un subrogante de manera irresponsable.

Es por esta razón, subrayó el diputado representante por El Maule, exigió a la ministra de Obras Públicas nombrar una autoridad comprometida 100%en su cargo.

Para finalizar, el diputado Felipe Donoso indicó que espera este nombramiento de forma urgente, la conectividad es fundamental para nuestra gente, y no podemos permitir continuar con una realidad vial que no está a la altura para nuestra Región.