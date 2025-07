Política 01-07-2025

Diputado Donoso (UDI) exige reapertura del Paso Pehuenche

El diputado de la UDI por la Región del Maule, Felipe Donoso, realizó un enérgico llamado a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, para que actúe con urgencia frente al prolongado cierre del Paso Internacional Pehuenche, una de las rutas estratégicas para el desarrollo regional y nacional.

Hago un llamado urgente a la ministra de Obras Públicas a que tome cartas en el asunto del Paso Pehuenche. No puede ser que, teniendo dos campamentos de Vialidad, con 22 máquinas para la limpieza de nieve y una inversión de más de 150 millones de dólares en ese lugar, hoy día el paso esté cerrado con la cantidad de nieve que ha caído, reclamó el parlamentario gremialista.

Donoso cuestionó que el paso se mantenga cerrado por gran parte del invierno, pese a que las condiciones climáticas no lo justificarían. No ha caído la cantidad de nieve suficiente como para que permanezca cerrado. ¿Qué están esperando, que esté cerrado todo el invierno? Eso no es lo que corresponde, enfatizó.