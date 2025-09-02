Política 02-09-2025

Diputado Donoso (UDI): “IMACEC confirma falta de crecimiento, el desempleo y la destrucción de empleos formales”

Luego de conocerse que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) registró en julio un crecimiento de solo 1,8%, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso, advirtió que la cifra es una nueva señal de alerta sobre el deterioro de la economía chilena y constituye, además, una prueba concreta del legado que está dejando el actual Gobierno en materia económica: menor dinamismo, aumento del desempleo y pérdida de empleos formales.

“El IMACEC de julio nos dice claramente que la economía chilena sigue atrapada en la desaceleración. El Presidente Boric, su exministro de Hacienda Mario Marcel y la exministra del Trabajo Jeanette Jara no fueron capaces de dar estabilidad ni de impulsar políticas que fomentaran la inversión, el crecimiento y la creación de empleo. Hoy lo que tenemos es una economía estancada, un mercado laboral en retroceso y un país que cada vez ofrece menos oportunidades a sus trabajadores”, señaló Donoso.

El parlamentario gremialista hizo hincapié en que las cifras de desempleo muestran una realidad especialmente crítica para las mujeres, que han visto caer sus posibilidades de acceder a empleos formales y de calidad.

